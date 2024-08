Desprovidos de todos os serviços básicos, as quase 200 famílias sinistradas, confinadas há 17 anos, no pequeno vilarejo de chapas na zona do Golfe-2, pede que se melhore os discursos. Sem datas, administração garante reassentamento.

Tiago Francisco tem 18 anos. Chegou aos casebres do Centro dos sinistrados da "Maná" quando tinha apenas um ano de vida. Ele e os familiares foram retirados do bairro Camama 1, antes pertencente ao município do Kilamba-kiaxi, em consequência das fortes chuvas que se abateram sobre Luanda em Janeiro de 2007.

É na pequena casa de chapas, que partilha com mais seis pessoas, onde estão gravadas as memórias da infância, adolescência e agora que marcam a sua juventude. Tiago revelou ao Novo Jornal que há 17 anos que não sabe o que é viver numa casa de tijolos ou blocos, ter água canalizada, energia da rede pública ou mesmo um televisor, sublinhando que vive em condições "desumanas".

O sonho de ser um gestor hoteleiro e tirar a família da "penúria", que imputa ao Governo da Provincial de Luanda (GPL), por falhar a promessa de alojar as pessoas em habitações com comodidade, faz com que se empenhe cada vez mais nos estudos. No ano lectivo 2024/2025 vai frequentar a 12ªclasse.

