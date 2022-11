A inauguração do edifício onde começou a funcionar o departamento de trânsito e segurança rodoviária do Comando Provincial do Uíge, com capacidade para emitir 45 cartas de condução por dia e outros documentos, decorreu no município sede e contou com a presença do comandante-geral da Polícia Nacional, comissário Arnaldo Carlos Manuel, e do governador do Uíge, José Carvalho da Rocha.

O primeiro departamento de trânsito e segurança rodoviária do Uíge possuí equipamentos tecnológicos modernos, contando com serviços da administração geral, laboratório automóvel, inspecção de veículos e de habilitação dos condutores.

De acordo com o comandante-geral da PN, Arnaldo Carlos Manuel, este sistema já foi implantado em quase todas as províncias de Angola, com a excepção do Moxico e da Lunda Sul, mas já está em curso o plano de implementação destes serviços nestas províncias.