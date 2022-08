A Universidade Agostinho Neto (UAN) permite, pela primeira vez, que os candidatos aos exames de admissão façam as inscrições sem a apresentação do certificado de habilitações literárias original do II Ciclo, soube o Novo Jornal.

Para tal, os candidatos devem apenas apresentar no acto da inscrição, que decorre online, uma declaração com ou sem nota do Ensino Secundário do II Ciclo.

O subdirector da comissão de comunicação para os exames de acesso da UAN, Carlos Baptista, disse à imprensa que os estudantes que até agora não dispõem de certificados de habilitações literárias do ensino médio podem fazer as inscrições com uma declaração da instituição onde estudou.

"Na ausência de certificados, declarações com notas ou declarações sem notas, o candidato pode ainda assim fazer as inscrições", garantiu o responsável da comissão de exames.

Carlos Baptista assegurou que, caso os candidatos sejam aprovados nos exames de acesso, devem depois apresentar os certificados de habilitações.

A UAN informa ao público interessado que as inscrições para os exames de acesso 2022, para os diferentes cursos das suas 10 unidades orgânicas, vão decorrer até ao dia 13 de Agosto.

Os exames de acesso serão feitos de forma presencial, de 29 de Agosto a 02 de Setembro, no Campus da UAN, antecedidos da publicação das listas com as indicações das salas e datas para cada curso.

Para o Ano Académico de 2022/2023, a Universidade Agostinho Neto tem disponíveis 2.325 vagas.

Em comunicado, a reitoria da Universidade Agostinho Neto informa ao público interessado que está disponível, desde ontem (terça-feira, 09), um posto de inscrição aos exames de acesso 2022, no Campus universitário, para auxiliar os candidatos com dificuldades no acto de inscrição.

O posto está localizado na sala digital da biblioteca central e vai funcionar das 9:00 às 15:00, até ao dia 13.