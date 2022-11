O Serviço de Investigação Criminal (SIC) no Uíge, deteve dois indivíduos de 30 e 34 anos, acusados do homicídio de um moto-taxista, com recurso a uma catana, para se apropriarem da sua motorizada, no município do Negage.

O porta-voz do SIC-Uíge, Zacarias Fernando, conta que o crime ocorreu este fim-de-semana, na aldeia Pumba, quando um dos suspeitos apareceu diante da vítima solicitando o seu serviço de táxi para ir buscar um cabrito num dos pontos da localidade.

Chegando ao local, onde já se encontrava o seu comparsa, ambos anunciaram o assalto e desferiram sobre o taxista vários golpes com uma catana, causando-lhe a morte imediata. Depois de perpetrado o crime de homicídio, fugiram na motorizada do taxista.

Por intermédio de uma denúncia feita pela vigilância ao SIC, procedeu-se a uma investigação que culminou com a detenção dos implicados e a apreensão da motorizada.

Na cidade do Uíge, rua C, do bairro Popular, o SIC deteve também um homem de 30 anos que se fazia passar por chefe do gabinete do comandante provincial do Uíge da Polícia Nacional, burlando muitos munícipes com promessas de empregá-los no Ministério do Interior.

O porta-voz do SIC-Uíge explica que o envolvido interpelava as pessoas na via pública, com destaque para as mulheres, identificando-se como chefe do gabinete do comandante provincial, e apresentava-lhes uma proposta para entrarem no MININT.

O falso chefe, que recebeu de 11 indivíduos processos pessoais, cobrava entre 30.000 e 55.000.00 kz como condição para serem enquadrados na polícia.

O SIC esclarece que os presumíveis autores dos crimes foram encaminhados para o Ministério Público.