Disputa-se esta noite no pavilhão multiusos do Kilamba, em Luanda, o duelo lusófono do Afrobasket 2025 entre as selecções de Angola e de Cabo Verde, na partida dos quartos-de-final de acesso às meias-finais onde já se encontra o Senegal.

Angola é a selecção mais titulada de África, com 11 títulos, e vai procurar ganhar a Cabo Verde para sonhar com o 12.º troféu de campeão africano.

A partida é aguardada pelos angolanos com expectativa, visto que Angola joga em casa e segundo a organização com bilhetes do jogo completamente esgotados.

As crianças do zero aos cinco anos já podem entrar com os pais ou adultos nos pavilhões, livremente, depois do Novo Jornal ter noticiado, na terça-feira, que a estes eram cobrados bilhetes, tal como aos adultos.

Espera-se casa cheia esta noite no pavilhão multiusos do Kilamba e também com bom público pelos cabo-verdianos, visto que há em Luanda uma grande comunidade e isto tem-se visto nos jogos já realizados por Cabo Verde.

A selecção cabo-verdiana chega a esta fase da competição após eliminar a campeã em título, a Tunísia, com uma vitória expressiva por 87-54.

Já a equipa angolana garantiu o apuramento no passado Sábado,16, ao vencer o Sudão por 66-64, num jogo "impróprio para cardíacos".

Os jogadores da selecção angolana mostram-se confiantes na vitória frente a Cabo Verde e dizem que estão ultrapassados os erros cometidos contra o Sudão, embora reconheçam o bom momento de Cabo Verde.

Na fase do "mata-mata", Angola, a selecção mais titulada do continente, está com uma estratégia bem definida pelo técnico Pep Clarós, que aposta na disciplina táctica, atitude e coesão colectiva para garantir o avanço na competição.

Este duelo lusófono acontece às 19h00, com a organização assegurar que vendeu todos os bilhetes para este jogo.