Ministério da Juventude e Desportos adquiriu 21 cavalos, de raça árabe, de um total de 24, para os Jogos Africanos da Juventude a decorrer de 10 a 20 de Dezembro próximo. Provenientes da Namíbia, os animais servirão para a prova de endurance a ter lugar no Resort Mangais na Barra do Kwanza.

A prova de endurance na modalidade de equestre vai contar com um total de 24 cavalos. Os animais provenientes da Namíbia, de raça árabe, foram adqueridos pelo Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD), no âmbito da massificação do desporto equestre.

Segundo uma nota do Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD), a aquisição dos cavalos representa, mais do que um reforço técnico, uma visão estratégica e posiciona Angola entre as potências africanas do hipismo.

Ao NJ, Cali Mendonça, presidente da Federação Angolana do Desporto Equestre (FEQUANGOLA), disse que, nos próximos dias, chegam ao País dois cavalos para a prova de saltos. "Os animais estão a recuperar bem, devido ao peso perdido durante a viagem de cinco dias feita por terra, da Namíbia a Angola".

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/