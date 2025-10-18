O Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto devia começar, em Junho de 2024, a operar os voos internacionais, mas somente neste domingo (19) está prevista a transferência da companhia aérea angolana, TAAG. As demais vão cumprir um calendário que se inicia em Novembro. Localizado na província do Icolo e Bengo, a 40 quilómetros de Luanda, foi inaugurado a 10 de Novembro de 2023.

O Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto (AIAAN) prepara-se para, a partir de domingo, 19, receber voos internacionais da TAAG, depois de, em Fevereiro deste ano, ter começado com os domésticos. Em contrapartida, a operacionalidade da sumptuosa infra-estrutura aeroportuária está longe de se conformar com a inexistência de redes hoteleiras, de restauração, agências de viagens e serviços de mobilidade aceitáveis, apurou o Novo Jornal, in loco.

Da constatação feita no interior do AIAAN, denotou-se o esmerado serviço de apoio em terra, desde a assistência aos passageiros que acorrem, ainda de forma tímida, aos balcões de check-in, despachos de bagagens e desembaraços aduaneiros para os ainda escassos voos domésticos, com apenas quatro destinos à terça-feira, nomeadamente Luanda/Cabinda, Luanda/Catumbela, Luanda/Namibe e Luanda/Huíla. Do lado internacional, a operacionalidade afigura-se nula, porquanto os aviões continuam a escalar o antigo Internacional 4 de Fevereiro.

O volume de passageiros domésticos está ainda aquém de se comparar com o de aeroportos de idêntica dimensão. Os serviços de apoio antes e pós-viagem revelam-se quase inexistentes, dada a inexistência de uma rede hoteleira, restauração, serviços de rent-a-car e de táxis ininterruptos no perímetro aeroportuário.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/