Presidente do Colégio de Especialidade de Medicina Dentária da ORMED revela que o processo de legalização está no Ministério da Justiça há mais de duas décadas, mas, até hoje, nem água vai, nem água vem. O Novo Jornal contactou o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, mas sem sucesso.

Dentistas do País querem deixar de ser tutelados pela Ordem dos Médicos de Angola, instituição que, na sua óptica, devia apenas regular a actividade dos licenciados em Medicina. Eliane da Piedade, presidente do Colégio de Medicina Dentária da Ordem dos Médicos de Angola, narra que, há mais de 20 anos, a classe apresentou a proposta ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos (MINJUSDH), com a designação "Ordem dos Médicos Dentistas de Angola".

Segundo a responsável, o processo já havia sido apreciado pelo Conselho de Ministros, que, sem qualquer justificação científica, chumbou a designação apresentada pelos profissionais e sugeriu o nome "Ordem dos Dentistas". Em reacção, os médicos dentistas discordaram com a designação. "Diz-se Medicina Dentária (português de Portugal) ou Odontologia (português brasileiro", argumenta.

Frisa que, actualmente, o advogado da comissão instaladora tem frequentado o MINJUSDH todas as semanas, para analisar "tim-tim por tim-tim" os estatutos com os juristas da instituição.

