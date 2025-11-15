Das 17 equipas participantes, cinco têm representação dupla. Comentadores defendem que o cenário não é o ideal, mas serve para garantir rodagem aos jogadores que transitam do escalão sub-19 para o sub-23. Luanda e Benguela são as únicas províncias representadas no Nacional.

O Campeonato Nacional de Basquetebol sénior masculino, denominado 'Unitel Basket', arrancou com 17 equipas, um número nunca antes registado. Do grosso de clubes, cinco têm participação dupla, com formações A e B.

Para o vice-presidente do 1.º de Agosto para o basquetebol, Armando Costa, a presença de equipas B vem beneficiar a competição, pois permite que atletas jovens possam participar de jogos mais competitivos.

"As equipas B são benéficas porque não temos um escalonamento sub-23, e os miúdos, depois do sub-19, na sua maioria, não têm ainda capacidade para jogar nas equipas seniores. "Estes atletas vão poder participar do Campeonato Nacional, ter jogos muito competitivos e ganhar rodagem", disse.

