O Petro de Luanda esteve no pote 3, juntamente com as formações do ASFAR Rabat, do Marrocos, MC Alger, da Argélia, e Rivers United FC, e do Nigéria.
No grupo D, os tricolores estão ao lado do Esperance de Tunis, da Tunísia, Stade Malien, do Mali, e Simba da Tanzânia.
Para chegar à fase do grupo da Liga dos Campeões, o Petro de Luanda eliminou o Stade d"Abidjan da Côte D"Ivoire, por 4- 0.
Quanto aos adversários do grupo D, as três equipas são conhecidas dos tricolores, pois já defrontarem os angolanos nas competições da CAF.
Em 2023, o Esperance de Tunis e o Petro de Luanda defrontaram-se igualmente para a fase de grupos da Liga dos Campeões.
Para as competições da CAF 202/2026, o 1º de Agosto, o Kabuscorp do Palanca e o Wiliete de Benguela, que estiveram igualmente qualificados, foram eliminados nos primeiros jogos.