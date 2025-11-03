A Confederação Africana de Futebol (CAFf) realizou, esta segunda-feira, 3, em Joanesburgo, África do Sul, o sorteio 2025/2026 da Liga dos Campeões de África, e o único representante angolano nas competições da CAF, o Petro de Luanda, calhou no grupo D.

O Petro de Luanda esteve no pote 3, juntamente com as formações do ASFAR Rabat, do Marrocos, MC Alger, da Argélia, e Rivers United FC, e do Nigéria.

No grupo D, os tricolores estão ao lado do Esperance de Tunis, da Tunísia, Stade Malien, do Mali, e Simba da Tanzânia.

Para chegar à fase do grupo da Liga dos Campeões, o Petro de Luanda eliminou o Stade d"Abidjan da Côte D"Ivoire, por 4- 0.

Quanto aos adversários do grupo D, as três equipas são conhecidas dos tricolores, pois já defrontarem os angolanos nas competições da CAF.

Em 2023, o Esperance de Tunis e o Petro de Luanda defrontaram-se igualmente para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Para as competições da CAF 202/2026, o 1º de Agosto, o Kabuscorp do Palanca e o Wiliete de Benguela, que estiveram igualmente qualificados, foram eliminados nos primeiros jogos.