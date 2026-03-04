Se, como quase nunca falha, os mercados petrolíferos forem vistos como oráculos, então, através dos seus gráficos pode-se perceber que a guerra está para acabar, porque o barril de crude está a voltar para o seu território "normal" mas ainda na fasquia dos 80USD, no caso do Brent.

Esta descida acentuada do valor do barril de Brent, que serve de referência principal para as exportações angolanas, dos 85 USD na terça-feira, para os 80 USD nesta quarta-feira, 04, o quinto dia de guerra, está a ser acompanhada por notícias nos media internacionais de que o Irão e os EUA iniciaram um processo de negociações ainda fluído mas com boas perspectivas.

Depois de o Irão ter fechado o Estreito de Ormuz (ver links em baixo), por onde passa quase toda a energia produzida no Golfo Pérsico, 20% do crude e 20% do gás queimados pela economia global, em Washington Donald Trump fez uma declaração ambígua mas que os analistas interpretaram como um "convite" a Teerão para negociar.

Disse o Presidente norte-americano na segunda-feira que tinha ficado a saber que os iranianos queriam conversar e que ele estava disponível para isso, sendo essa a primeira brecha na muralha, tendo agora, anunciam as agências, e os mercados acreditaram, que o Irão fez saber, através da sua intelligentsia, que está disposto a conversar com os norte-americanos.

Isto, quando Teerão e dezenas de outras cidades iranianas estão a ser bombardeadas quase sem interrupção pela coligação israelo-americana, ao mesmo tempo que a Guarda Revolucionária mantém barragens sucessivas de misseis e drones sobre Israel e os países vizinhos do Golfo Pérsico, Turquia e Jordânia, onde os EUA têm bases militares.

Além do Estreito de Gibraltar encerrado, a Arábia Saudita, o Catar, o Kuwait e os Emiratos Árabes Unidos anunciaram a suspensão quase total da produção de petróleo e gás, o que, a manter-se, poderá gerar uma crise gigantesca na economia mundial mas atingindo com especial vigor a Europa, Índia e também os Estados Unidos, não pela escassez mas por causa da inflação, que é já uma das maiores dores de cabeça da Administração Trump.

Ora, com as eleições intercalares de Novembro a representarem um risco sério de perda das maiorias republicanas nas duas câmaras do Congresso, a dos Representantes e o Senado, com um Capitólio hostil, Donald Trump não escaparia a um processo de destituição imediato, especialmente devido aos "Ficheiros Epstein", o maior escândalo de pedofilia internacional de sempre e onde o seu é um dos nomes mais citados.

Mas não só... Donald Trump também não consultou, como a Constituição exige, o Congresso antes de abrir uma guerra com o Irão, o que somado ao caso da pedofilia, deixa muito pouca margem para ele escapar a um "impeachment", como o próprio já admitiu publicamente que os democratas não deixariam de tentar em caso de ganharem as eleições intercalares deste ano.

E não é tudo: Esta é uma guerra sem qualquer alicerce na Lei Internacional, o que transforma Donald Trump e o primeiro-ministro Benjamin Netanyhau como alvos evidentes para futuros processos nos tribunais de justiça internacional da ONU e do Acordo de Roma, TPI e TIJ.

Este é, portanto, o contexto em que, se as notícias mais recentes estiverem alinhadas com a verdade, o petróleo começa a perder gás nos mercados.