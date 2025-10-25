Em Março de 2022, o Ministério das Finanças (MINFIN) reduziu a verba destinada ao 1.º de Agosto, de 800 milhões de kwanzas por mês para 200 milhões, disponibilizados por via do Ministério da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria (MINDENVP). Gouveia de Sá Miranda, presidente do clube militar, minimiza a questão e promete uma gestão eficiente focada em prioridades.

A difícil situação financeira do clube central das Forças Armadas Angolanas não é nova. O quadro complicou-se em Março de 2022, quando o Ministério das Finanças (MINFIN) reduziu a verba destinada ao 1.º de Agosto, de 800 milhões de kwanzas mensais para 200 milhões disponibilizados por via do Ministério da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria (MINDENVP).

De lá para cá, o clube vem perdendo a mística com a saída dos principais atletas, designadamente Hossi, Paizo, Felizardo Ambrósio e Milton Valente, que abandonaram a "farda" no quartel-general do Rio Seco para abraçar outros emblemas.

Gouveia de Sá Miranda, presidente do 1.º de Agosto, está tranquilo em relação à situação financeira do clube, sublinhando que "os dias não são iguais".

