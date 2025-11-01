Executivo desembolsou 13,6 milhões de dólares para obras de requalificação do Estádio 11 de Novembro, que a 14 do próximo mês acolhe o amistoso entre as selecções de Angola e da Argentina. Homens e máquinas trabalham para dar uma nova imagem à "coqueluche" do futebol angolano, com a pintura do quintal, marcação do parque de estacionamento, colocação de novos postes de iluminação, lavagem do tecto de cobertura e melhoramento das vias de acesso.

Em 2023, o Governo autorizou uma despesa de 23,7 milhões de dólares para a primeira fase de requalificação do Estádio 11 de Novembro. Por Despacho Presidencial n.º 224/25, a infra-estrutura voltou a beneficiar, em Setembro último, de 13,6 milhões de dólares para a segunda etapa de requalificação, cujas obras se encontram na recta final.

No total, o "gigante" da Camama já consumiu dos cofres do Estado 37,3 milhões de dólares para a requalificação, valor superior ao orçamento de muitas federações desportivas.

