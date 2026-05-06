O conselho de administração da Administração Geral Tributária (AGT) já fez diversas denúncias ao SIC e à PGR de fraudes e desvios de verbas e assegura que actualmente é impossível um funcionário desviar dinheiro de impostos já pagos.

Segundo o conselho de administração, os últimos escândalos não abalaram a AGT, porque enquanto instituição tem mecanismo para detectar de forma preventiva as fraudes.

José Leiria, PCA da AGT, disse esta terça-feira, 05, em entrevista ao programa "Café da Manhã" da Rádio LAC, que depois do escândalo "100 mil milhões" a AGT apenas detectou três tentativas de fraude no sistema. Os casos recentes envolvem acções identificadas pelos próprios sistemas internos.

José Leiria deu como exemplos os casos reportados pela AGT no Cunene, ligado ao trânsito aduaneiro, com uma fraude estimada em 30 milhões de kwanzas, e um processo de fraude na ordem dos 1,4 mil milhões de kwanzas por parte de um contribuinte.

Conforme a AGT, todos os casos foram encaminhados aos órgãos de investigação, SIC e PGR.

Segundo José Leiria, a AGT dispõe actualmente de mecanismos avançados com ferramentas com recurso à inteligência artificial, que permitem identificar e travar práticas ilegais.

José Leiria, afirma que a AGT está agora mais preparada para travar a fraude nos seus sistemas, sejam eles de funcionários ou de clientes.

Segundo o AGT, é tecnicamente impossível um técnico desviar valores pagos ao Estado, através da Referência Única de Pagamento ao Estado (RUPE), que liga directamente a Conta Única do Tesouro.