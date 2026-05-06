O Presidente do Gabão, Brice Nguema, reafirmou esta quarta-feira, 06, em Luanda, a vontade do seu país em reforçar a cooperação com Angola no sector petrolífero, dada a experiência angolana na gestão dos recursos energéticos.

"Angola e o Gabão partilham características económicas semelhantes, com destaque para a importância do sector petrolífero nas duas economias", disse Brice Nguema após ter realizado um encontro com João Lourenço na Cidade Alta.

O Presidente gabonês valorizou ainda o papel do Corredor do Lobito como projecto estruturante para a integração regional e sublinhou o impacto da infraestrutura no desenvolvimento da África Central.

Manifestou igualmente interesse na extensão futura do corredor logístico ao território gabonês, como forma de reforçar a circulação de pessoas e bens na sub-região.

Considerou relevantes os três instrumentos jurídicos entre os dois Estados, nos domínios da agricultura e florestas, segurança e ordem pública, e extradição, considerados relevantes para o reforço da cooperação bilateral.

O estadista gabonês agradeceu o apoio de Angola em processos de concertação política no espaço da África Central, bem como o papel desempenhado pelo Chefe de Estado angolano em iniciativas de mediação regional.