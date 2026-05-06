A Administração Municipal da Samba encerrou temporariamente o mercado "Mamã Graça", no bairro Morro Bento, em Luanda, depois de ter verificado a falta de higiene no lugar constituindo um potencial problema de saúde pública.

A decisão foi tomada depois de uma equipa fiscal se ter deslocado para lá e verificar irregularidades no funcionamento do espaço, tais como mau estado das cozinhas e dos quartos de banho.

Diante destas condições, as autoridades sanitárias esclarecem que "o espaço representava um elevado risco para a saúde pública, afectando direitamente os comerciantes e os consumidores".

A abertura do lugar, que também é conhecido por ex-Matadouro, vai depender da dinâmica dos responsáveis e operadores em procederem com urgência à melhoria das condições sanitárias do mercado.

De modo a garantir o cumprimento das normas estabelecidas, concluiu a administração, "o processo vai passar por verificação e validação técnica exigidas pelas autoridades competentes".