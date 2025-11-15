Redução nas importações dos principais produtos da cesta básica, com realce para o arroz, frango e seus derivados, bem como os reajustes salariais, face à fraca produção nacional, estão entre as causas da subida dos preços.

Os produtos da cesta básica registaram uma variação de preços nos últimos meses, com realce para o arroz e os derivados de frango. Economistas ouvidos pelo Novo Jornal defendem o aumento da produção e a redução da inflação como variações para estabilidade dos preços.

Numa ronda aos mercados formais e informais da capital, este semanário constatou um ligeiro aumento de preços dos derivados de frango e no arroz, o peixe é dos géneros que menos variação registaram e tem sido uma salvação para muitas famílias.

Face à alta de preços e à perda do poder de compra, para abastecer a despensa, as donas de casa optam por fazer uma 'sócia' famosa, uma alternativa em que duas ou mais pessoas se juntam para adquirir determinado produto de maior valor, para depois repartir.

