Depois da entrada em funções da subcomissão de candidaturas, o MPLA acaba de dar "luz verde" à preparação do 9º congresso ordinário, com a realização da primeira reunião, orientada pelo presidente do partido, João Lourenço.

Nesta reunião, o Bureau Político do MPLA apreciou e aprovou o relatório de actividades do secretariado executivo da comissão nacional preparatória, documento que sintetiza os avanços já registados no processo.

O encontro foi presenciado pelos primeiros secretários provinciais do partido.

No que diz respeito à preparação do congresso ordinário, que terá lugar nos dias 9 e 10 de Dezembro, foi criada a subcomissão de candidaturas, que já recebeu formalmente duas intenções de candidatura à presidência do partido dos militantes Higino Carneiro e José Carlos de Almeida.

Ainda no âmbito da preparação do congresso, o MPLA deu início, este fim-de-semana, em todo o território nacional, às assembleias de renovação de mandatos nas estruturas de base.

O presidente do MPLA, João Lourenço, garantiu recentemente que 15 por cento dos membros do próximo Comité Central resultante do 9º congresso ordinário e de outros órgãos intermédios virão directamente da base do partido, nomeadamente dos Comités de Acção do Partido (CAP).

Segundo João Lourenço, "o objectivo é valorizar o trabalho de base, conferir justiça na selecção e garantir que militantes que vivem o dia a dia do povo tenham representação significativa nos órgãos de decisão".

Segundo o regulamento, todos os militantes no pleno gozo dos seus direitos estatutários podem candidatar-se, desde que não estejam abrangidos por inelegibilidades, sendo exigido um tempo mínimo de militância que varia entre cinco e 15 anos, conforme o cargo almejado.

Para a candidatura ao cargo de presidente do MPLA, os proponentes devem reunir o apoio de pelo menos 5.000 militantes, distribuídos por todas as províncias do País, garantindo base de suporte geograficamente distribuída e representativa da estrutura nacional.

Os restantes níveis exigem entre 1.000 e 2.500 subscritores, estabelecendo escalas diferenciadas conforme a importância e alcance do cargo a ser disputado.

O 9º congresso ordinário do MPLA está agendado para os dias 09 a 10 de Dezembro de 2026 e tem como lema "MPLA - Compromisso com o Povo e Confiança no Futuro". Visa discutir a orientação política, definir estratégias para os próximos anos e consolidar as estruturas do partido.