O deputado do Grupo Parlamentar da UNITA Diamantino Mussokola morreu na madrugada desta sexta-feira, 13, na clínica Sagrada Esperança, em Luanda, para onde foi transferido depois de se ter sentido mal quando viajava do Huambo para a capital do País.

Diamantino Mussokola sentiu-se mal durante a viagem do Huambo para Luanda, feita por um grupo de deputados do seu partido que se deslocou à província numa visita de constatação no âmbito dos actos de intolerância política ocorridos no dia 30 de Maio contra o secretário provincial, Apollo Yakuvela, praticada alegadamente por militantes do MPLA, no município da Galanga.

"Quando chegámos ao município da Kibala, província do Kuanza Sul, a caravana dos deputados parou e fomos informados que o deputado Diamantino Mussokola se tinha sentido e mal", contou ao Novo Jornal uma fonte da UNITA que esteve na caravana.

Segundo a mesma fonte, o deputado da UNITA recebeu os primeiros socorros no hospital municipal da Kibala, que mais tarde o transferiu para Luanda, para a clínica Sagrada Esperança, onde veio a falecer.

O deputado Diamantino Mussokola era o secretário nacional para a organização do UNITA e na Assembleia Nacional pertencia à 3ª comissão, que responde pelas questões da Relações Exteriores, Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas no Estrangeiro.