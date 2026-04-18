O Papa Leão XIV, que chega a Luanda na tarde deste sábado, escolheu para Angola o lema "Peregrino da Esperança, da Reconciliação e da Paz". A visita de três dias do Sumo Pontífice, que faz parte da sua sua primeira deslocação a África, iniciada segunda-feira na Argélia e com passagem pelos Camarões, vai começar no Palácio Presidencial, para uma visita de cortesia ao Presidente da República, e onde vai reforçar "a importância do diálogo institucional, da promoção da paz, da justiça social e do desenvolvimento integral da nação", segundo a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé.

Segue-se um encontro com as autoridades, corpo diplomático e representantes da sociedade civil, sendo aguardado um breve discurso. A noite, de acordo com a agenda do Sumo Pontífice, será reservada para um encontro privado com os bispos angolanos, que consideram esta visita "um momento histórico de fé, comunhão e esperança para a Igreja e para toda a sociedade angolana".

No domingo, a agenda do Papa está reservada para as celebrações religiosas na Centralidade do Kilamba, para "caminhar entre a juventude vibrante", e no Santuário de Nossa Senhora da Muxima (Icolo e Bengo), local emblemático da fé católica no País e onde são esperadas várias dezenas de milhares de pessoas.

A CEAST, numa nota sobre a visita do Papa Leão XIV, afirma que "o Santo Padre não visita apenas uma nação de maioria cristã, ele visita a sua casa, num périplo que ocorre num momento de profunda carga emocional: o primeiro aniversário do falecimento do Papa Francisco".

Na segunda-feira, 20, o Papa desloca-se a Saurimo, na Lunda Sul, com uma intensa agenda, terminando o dia, já em Luanda, perto das 17:30, com um novo encontro com os bispos e padres e agentes pastorais.

Como o Novo Jornal avançou, a visita de três dias do Papa Leão XIV a Angola vai mobilizar todos os efectivos e meios dos órgãos de defesa e segurança do País.

A Polícia Nacional tem em curso a "Operação Santidade", para assegurar os três dias da visita do Papa Leão XIV. Os órgãos do sistema de segurança nacional montaram um forte esquema de segurança nas províncias de Luanda, Lunda-Sul e Icolo e Bengo, bem como nas províncias limítrofes, fronteiriças e nos aeroportos nacionais.

Leão XIV deixa o país na terça-feira, logo pela manhã, e segue para a Guiné Equatorial.