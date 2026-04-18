Exposição agrícola foi anunciada para Outubro visando promover a criação de valor na cadeia do agro-negócio na região da África Subsariana. Numa mesa redonda gestores de unidades agrícolas enfatizaram a acção do sector agrário do País.

Especialistas em Agro-Negócio entendem que o País não detém terras férteis, mas solos aráveis que precisam de ser corrigidos mediante o uso de fertilizantes para o desenvolvimento da agricultura.

Este ponto de vista foi defendido por vários prelectores durante a mesa-redonda sob o tema "Estratégias e Oportunidades para a Agricultura em Angola", que assinalou, nesta terça-feira, o lançamento da 1.ª edição da Agritech Show Luanda, e da exposição sobre agricultura que ocorrerá em Outubro no perímetro irrigado da Quiminha, em Luanda. A iniciativa prevê que seja o maior palco agrícola da África Subsariana.

Segundo o gestor da fazenda do Jardim de Yoba, João Saraiva, os solos em Angola não são férteis, havendo, para o efeito, a necessidade de se utilizarem muitos fertilizantes, tendo em vista a melhoria da fertilidade das terras.

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