O primeiro secretário do MPLA, na província do Huambo, Pereira Alfredo, comparou a UNITA a um "tambor vazio" que faz muito barulho" para ocultar as suas difidências mas sem nada dentro para lhes oferecer.

"Já ouviram falar da teoria do tambor vazio? Vocês sabem quando o tambor está vazio o que é que faz? Faz muito barulho", disse quarta-feira, 29, Pereira Alfredo durante um acto de massa naquela província.

"O MPLA no Huambo tem medo? Medo de quem?", questionou o mais alto responsável dos "camaradas" na província, salientado que o MPLA não precisa de tremer porque é quem "manda, comanda e ordena".

"Nós queremos dizer que quem tem medo não são os do MPLA. Mais, nós temos que lhes dizer (aos da UNITA) amém, que Deus os abençoe. Porque mais do que falar, os actos falam por si", acrescentou.

O dirigente máximo da província do Huambo apelou à necessidade de fortalecer o trabalho político nas estruturas de base e promover a partilha de ideias sobre os desafios actuais e as estratégias para a consolidação da acção política.

De acordo com o dirigente, o contacto permanente com os militantes de base visa igualmente "consolidar a confiança" do eleitorado e reforçar a presença do MPLA no seio das comunidades, assegurando que "cada militante se sinta parte activa do processo de transformação social em curso".