Segundo o documento consultado pelo Novo Jornal, que não avança o nome das empresas escolhidas para executar esta obra, a orla costeira do Bairro da Corimba "encontra-se bastante desordenada, com construções precárias, caracterizadas pela falta de um ambiente sadio, no que se refere às questões de higiene, saneamento e conservação ecológica daquela área."

O Presidente considera, no despacho, que é necessária "a adopção de medidas definitivas, com a implementação de infra-estruturas inovadoras, com o fim de promover a qualidade de vida de forma saudável, organizada, segura, funcional e ecologicamente equilibrada e assim melhorar significativamente as condições de vida da população local e fomentar o turismo".

No documento é igualmente avançado que será feita a drenagem das águas pluviais e o encaminhamento dos dejectos para o alto mar, "evitando, deste modo, grandes contaminações nocivas à saúde pública".

A empreitada de construção de infra-estruturas e loteamento da Praia da Areia Branca está avaliada em 61 mil milhões de Kwanzas, a que se juntam 2,7 mil milhões para a elaboração do projecto executivo e a coordenação da obra, e 1,5 mil milhões kz para os serviços de fiscalização.

O Chefe de Estado delega no ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação a competência, com a faculdade de subdelegar, para a prática de todos os actos decisórios e de aprovação tutelar, a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados no âmbito do procedimento, incluindo a celebração e assinatura dos contratos.