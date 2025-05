O General Francisco Higino Lopes Carneiro é uma figura de destaque na história política e militar de Angola. Nasceu no Libolo, Kwanza-Sul a 7 de Agosto de 1955 (69 anos), juntou-se ao MPLA aos 19 anos, em 1974. Foi governador das províncias do Kwanza-Sul, Kuando-Kubango e Luanda. Foi Ministro das Obras Públicas, vice-presidente da Assembleia Nacional, dirigente desportivo, empresário, mecenas e muito mais. Foi (com Faustino Muteka) um dos representantes do Governo nas negociações que culminaram com a assinatura dos Acordos de Lusaka em 1994. Serviços prestados à Pátria, ambição e motivação não lhe faltam, e ser inquilino do Palácio da Cidade Alta parece ser também um dos seus objectivos. E esta é a questão que se coloca: E se Higino avançar?