Governo vai abrir concurso público para a reabilitação do perímetro de Cauá, na província do Cuanza-Sul

O Governo vai abrir um concurso público para a reabilitação do perímetro de Cauá, no município da Gabela, província do Cuanza-Sul, no âmbito do Projecto de Desenvolvimento da Agricultura Comercial (PDAC), com financiamento do Banco Mundial e da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).