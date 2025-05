Nas nossas tertúlias e conversas requentes com os jovens atletas de basquetebol, costumamos dizer-lhes que esta modalidade está intimamente ligada à academia, ao ambiente escolar, tanto é assim que foi inventada por um professor de educação física, o canadiano James Naismith, na localidade de Springfield, Estado de Massachusetts, o mesmo onde está a prestigiada universidade de Harvard e o Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Outra informação que gostamos de partilhar com os miúdos é que a primeira medalha do basquetebol africano foi conquistada nos jogos universitários de Nairobi, Quénia, em 1978, onde arrebatámos uma honrosa medalha de bronze, o que nos permitiu participar no ano seguinte na Cidade do México nas Universidades, tendo o nosso José Carlos Guimarães feito um brilharete e sido um dos melhores marcadores da competição, em que também esteve o conhecido jogador norte-americano Charles Barkley.

O título deste artigo foi "emprestado" de uma frase que já se tornou emblemática que, essencialmente, significa que tanto mulheres e homens, de bem, ao lerem, ampliam os seus conhecimentos, tornando-se, potencialmente, em intervenientes activos para a construção de um país próspero, soberano, democrático e alfabetizado.

Bem a propósito do projecto de implantação pelo Grupo Castel de uma biblioteca ao serviço da comunidade no Clube Formigas do Cazenga, que será das poucas num território com quase dois milhões de habitantes, temos estado a fazer uma reflexão sobre o quão impactante tem sido este exercício de promover uma educação cidadã aos nossos jovens atletas, quase todos os membros da comunidade que circundam as instalações do Clube, através da promoção do acesso ao livro.

As nossas conclusões são unânimes e inequívocas por aquilo que temos estado a vivenciar no dia-a-dia. Temos uma juventude vibrante, sedenta de conhecimentos e com uma sagacidade apreendida na escola da vida que lhes permite captar rapidamente aquilo que lhes possa ser útil e transformador dos seus destinos.

Investir em conhecimento rende sempre melhores juros, esta é outra frase irrefutável dita pelo então Presidente norte-americano, Benjamim Franklim, que reforça a ideia que expressamos e que procuramos concretizar, incentivando os nossos jovens atletas a serem melhores estudantes e, até antes disto, gerando oportunidades para que possam estudar e cultivarem-se através do acesso aos livros, sessões de cinema, debates culturais no youtube, palestras e tertúlias com pessoas com diversas sensibilidades e conhecimentos.

Com o que temos realizado e concretizado no Cazenga, tomamos a liberdade de sonhar com o desporto no centro da vida cívica do nosso País, sendo verdadeiramente um investimento e não uma despesa.

O desporto é, de facto, um agregador social, uma ferramenta extraordinária de coesão social e potenciador de valores de cidadania como a amizade, o respeito mútuo, excelência, superação, tolerância, resiliência e solidariedade, qualidades estas que, com uma boa estratégia educativa e suficientemente disseminada, acreditamos que se possam enraizar na nossa sociedade.

*Jurista e Presidente do Clube Escola Desportiva Formigas do Cazenga