O Presidente da República, João Lourenço, segue esta sexta-feira, 08, para a província de Benguela, onde vai orientar o Conselho de Governação Local, um órgão colegial auxiliar para a formulação e acompanhamento da execução das políticas de governação da administração local do Estado.

Em Benguela, segundo o gabinete de comunicação institucional e imprensa da Presidência da República, João Lourenço participará na cerimónia de inauguração da 5ª edição da Feira dos Municípios e Cidades de Angola, uma exposição em que as diferentes circunscrições do País exibem o melhor do que têm e produzem.

O Presidente regressa à capital do País no Domingo.

Refira-se que a última reunião do Conselho de Governação Local, orientada pelo Presidente da República, foi realizada em Março deste ano, em Saurimo, província da Lunda-Sul.