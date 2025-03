Depois de ver fracassadas as tentativas de diálogo entre a República Democrática do Congo (RDC), as Forças Armadas congolesas (FARDC) e os rebeldes do M23 apoiados pelo Ruanda, e após quase três anos a tentar pôr fim à violência no leste congolês, Angola quer libertar-se da "responsabilidade de medianeiro deste conflito do leste da RDC" e põe um ponto final no Processo de Luanda, anunciando que "serão dados nos próximos dias os passos necessários para se encontrar o país cujo Chefe de Estado, coadjuvado pela SADC, a Comunidade da África do Leste e os facilitadores, deverá assumir a mediação do conflito entre a RDC e o Ruanda".

Em comunicado dos serviços da Presidência da República lê-se que desde que a União Africana incumbiu João Lourenço da responsabilidade de mediar o conflito entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, "ao fim de sucessivas rondas de conversações, foram alcançados importantes progressos a nível ministerial em Dezembro de 2024, em que a RDC se comprometia a neutralizar as FDLR e o Ruanda a retirar as suas Forças de Defesa do território congolês, para as linhas de fronteira entre os dois países".

Sendo essas as principais reivindicações das partes, "estavam assim criadas as condições para a Cimeira de 15 de Dezembro passado que teria lugar em Luanda, o que acabou por não acontecer por ausência do Ruanda", diz a Presidência, avançando que "Angola sempre acreditou na necessidade de, paralelamente, haver também negociações directas entre o Governo da RDC e o M23, tendo trabalhado para tal e conseguido o consentimento de ambos para que a primeira ronda tivesse lugar em Luanda aos 18 de Março do corrente ano, acção abortada in extremis por um conjunto de factores, entre eles alguns externos e estranhos ao processo africano que decorria".

O Presidente da República e da União Africana diz que considera "bem-vindas" todas as acções das Nações Unidas, de outros organismos internacionais e países de boa vontade, que podem contribuir para a resolução dos diferentes conflitos que perduram no continente com vista ao calar das armas e o alcance da paz definitiva, "desde que devidamente concertadas com os medianeiros designados, o Conselho de Paz e Segurança e com o Presidente da Comissão da União Africana".

Angola justifica ainda a decisão com a necessidade de dedicar-se "de forma mais ampla" às prioridades gerais definidas pela organização continental, "que se prendem com a paz e segurança do continente no seu todo, às infra-estruturas, ao comércio livre continental, à luta contra as epidemias, endemias e pandemias, ao desenvolvimento económico e social e à justiça aos africanos e afro-descendentes através de reparações".

