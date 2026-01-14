A maioria das agências do Banco Millennium Atlântico (BMA), em Luanda, ficou sem sistema no final de Dezembro de 2025, problema que persiste até agora e que não é o único, visto que se amontoam as queixas devido à morosidade das transferências para o banco, que estão a demorar semanas para o valor se reflectir nas contas bancárias, apurou o Novo Jornal, que procurou saber os motivos junto da direcção de comunicação do banco, mas não obteve qualquer resposta.

Em algumas agências, os funcionários admitem a existência de falhas no sistema, e, embora alguns digam que o problema já foi ultrapassado, os clientes desmentem-nos.

Entre as várias reclamações dos clientes persistem os descontos sem explicação, saldos de contas incompletos, falta de dinheiro no balcão e morosidade nas transferências a partir de outros bancos.

Na semana passada, clientes do Banco Millennium Atlântico queixaram-se de ficarem impedidos por mais de 24 horas de fazerem qualquer tipo de operação na conta.

Quanto ao serviço Atlântico Directo, os clientes do banco também reclamam, afirmando que há vários serviços indisponíveis.

Entre as múltiplas reclamações estão também as das máquinas de depósito de valores, que em quase todos bancos estão inoperantes.

Nos balcões do BMA junto ao Chamavo, na Av. Ho Chi Minh, no da Luanda Sul, em Viana, dos congoleses, na Av. Hoji-ya-Henda e da comandante Gika, no Alvalade, estão quase sempre sem sistema e com longas filas.

Alguns clientes, ouvidos pelo Novo Jornal, contaram que o atendimento e os serviços do BMA são de péssima qualidade e queixaram-se da falta funcionamento do número de atendimento ao cliente.

Nas máquinas de depósitos, segundo descrevem os clientes, há valores que chegam a não ser contabilizados, e quando se dirigem ao banco para fazerem reclamações, a resposta é "estão a resolver".

Luís Bento, Luzia Ngunza e Jonas Daniel, três clientes do Atlântico com quem o Novo Jornal conversou, disseram que estão há duas semanas à espera que os valores se reflictam nas suas contas.

Outros estão a dirigir-se aos balcões para reclamarem também da morosidade nas transferências no serviço express, que estão a levar horas e dias para se reflectir nas contas.

António Fernando, outro cliente, diz que recebeu do BFA para o Atlântico uma transferência, que levou dias para se reflectir na conta, e depois, o valor que caiu estava incompleto. Feita a reclamação, contou que até agora o problema não está solucionado.

Luís Bento diz ter recebido uma transferência de 50 mil kz do BAI para o Atlântico no dia 4 de Janeiro, mas, até agora, o valor ainda não se reflectiu na sua conta.

Confirmada a autenticidade da transferência e questionado o banco, apenas recebeu a informação de que deve esperar.

Vale recordar que o Banco Millennium Atlântico figura na da lista de bancos de maior relevância com mais reclamações em 2024, segundo o "Ranking das Reclamações do Sistema Financeiro Angolano no IV Trimestre de 2024" do Banco Nacional de Angola, com 451 reclamações (prestação de serviços, contas de depósito à ordem e caixas automáticas/TPA).