Seis pessoas morreram e uma ficou ferida devido a uma descarga atmosférica que afectou drasticamente uma casa rudimentar e um terreno agrícola na comuna de Cayeye, no município da Nharêa, província do Bié.

O fenómeno meteorológico, um raio, ocorreu no fim do dia desta terça-feira, 10, e atingiu as aldeias de Dondi e Ombala Capahua, conta o porta-voz do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB) no Bié, Vasco Chioca.

Na primeira ocorrência, a descarga atmosférica atingiu uma casa simples (na foto) que pegou fogo, sendo que no seu interior se encontravam três membros da mesma família, que acabaram por morrer carbonizados.

Quanto às outras três vítimas mortais e a outra que está ferida, acrescenta o porta-voz do SPCB-Bié, foram afectadas quando se encontravam numa lavra a trabalhar.

Os cadáveres das vítimas com as idades compreendidas entre os oito e os 60 anos, foram encaminhados para o hospital de Cayeye, onde o único sobrevivente ainda estava, na tarde desta quarta-feira, 11, a ser assistido.