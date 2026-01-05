Três homens foram detidos na província do Bié, acusados de matar o soba da aldeia de Chissipo e depois abandonarem o corpo num matagal. O Novo Jornal soube junto das autoridades que tudo aconteceu por crença no feiticismo.

A detenção dos homicidas, com idades entre os 35 e os 47 anos, ocorreu no fim-de-semana, após o Serviço de Investigação Criminal (SIC) naquela província receber uma denúncia.

Os homens foram encaminhados para o juiz de garantias, indiciados do crime de homicídio qualificado, explica o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC no Bié, Carlos de Oliveira.

Segundo as autoridades, os detidos uniram-se para pôr fim à vida do soba, alegando que ele era o responsável pelas mortes na comunidade, nomeadamente dos seus familiares.

Estes, concluiu Carlos de Oliveira, "interpelaram o ancião de 69 anos, na via pública, levaram-no para um matagal que dista 32 km da aldeia, fizeram recurso a uma catana e machado, de seguida meteram-se em parte incerta, abandonando o cadáver no local".