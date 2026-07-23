As autoridades policiais, na província de Cabinda, detiveram 20 homens suspeitos de explorar ouro clandestinamente e desmantelaram vários focos onde decorria a actividade.

A acção foi realizada esta quarta-feira, 22, nos municípios do Buco-Zau, Belize e Miconje, pelos efectivos da delegação provincial do Ministério do Interior (MININT) e das Forças Armadas Angolanas.

A operação enquadra-se nas acções de prevenção e combate à exploração ilegal de recursos minerais, conta o MININT em Cabinda, ressaltando que "este fenómeno representa uma ameaça à segurança pública, ao ambiente e à economia nacional".

No decurso da operação foram apreendidos meios utilizados na actividade como geradores, banheiras, pás, enxadas, picaretas, motobombas e mangueiras.

Os detidos serão presentes ao juiz de garantias para serem responsabilizados criminalmente.