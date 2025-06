Estão detidos o motorista e um ajudante, que foram apanhados em flagrante no momento em que faziam a descarga de combustível num estaleiro.

A detenção e apreensão aconteceram no bairro Belo Monte, no interior de um estaleiro clandestino, onde os homens guardavam o produto petrolífero, cujo fim último era o comércio ilegal

Uma parte do combustível encontrado no local saiu do posto de abastecimento da Sonangol, situado na Boa Vista. Os homens carregavam os camiões-cisternas em nome de um posto que que já não existe, de acordo com as autoridades.

O Novo Jornal soube ainda que a quadrilha, para ter mais lucros, misturava o petróleo com gasolina e vendia o produto ao preço da gasolina, tendo em conta que o petróleo é mais barato.

O grupo despachava a mercadoria para a República Democrática do Congo através da fronteira do Luvo, para não ser descoberto pela polícia, dissimulando o produto em bidões de 20 litros e camuflando-o no meio de embalagens de água mineral.

Os homens agora detidos vão ser encaminhados para o juiz de garantias. Quanto ao produto apreendido, será entregue às entidades competentes.