Angola ultrapassou este sábado as 600 mortes por cólera, epidemia que já dura há quatro meses e que atinge, sobretudo, a população mais pobre, sem acesso a água potável e a saneamento básico e sem meios para adquirir água engarrafada. Com 17 das 21 províncias afectadas, isto devido à Nova Divisão Administrativa, que transformou em 21 as 18 províncias anteriormente existentes, o País regista 19.384 infecções.

Segundo o Ministério da Saúde nas últimas horas foram notificados 262 casos de cólera, sendo 55 na província de Benguela, 55 no Cuanza Sul, 43 em Luanda, 27 no Namibe, 22 na Lunda Norte, 19 em Malanje, 12 na Huíla, dez no Cuanza Norte, oito no Icolo e Bengo, cinco no Bengo, três em Cabinda e três no Zaire.

Este sábado foram registados cinco óbitos, em Luanda (2), em Benguela (1), em Malanje e na Lunda Norte (1). Receberam alta 222 pessoas e estão internadas 602 pessoas com cólera.

O País vive "um momento crítico", atravessando "um cenário complexo de saúde pública caracterizado por doenças endémicas, doenças transmissíveis e não-transmissíveis, doenças tropicais negligenciadas e a cólera", segundo a OMS.

Entre as medidas de resposta urgente incluem-se, ainda de acordo com a OMS, "o envio de equipas de resposta rápida, a formação de pessoal de saúde, a criação de centros e unidades de tratamento da cólera, o fornecimento de água potável, o envolvimento intensivo da comunidade e o lançamento de campanhas de vacinação específicas".

Como o Novo Jornal tem vindo a alertar, os dados recolhidos em diversos estudos internacionais, com incidência nos países menos desenvolvidos, indicam que em média existem mais quatro doentes por cada um confirmado laboratorialmente.

A razão principal para esta disparidade é que as unidades de saúde nem sempre dispõem dos componentes básicos para a testagem e porque muitos dos casos são assintomáticos, embora estes portadores do vibrião colérico, agente responsável pela doença a continuem a transmitir na comunidade em que estão inseridos.

Água e alimentos infectados e mal higienizados são a principal causa na transmissão comunitária da cólera.

A vacina e a higiene são os métodos mais eficazes para combater a propagação desta doença, considerada globalmente como uma infecção do 3º mundo.

