Um curandeiro é acusado de ter dado uma bebida caseira a duas mulheres, tendo matado uma e obrigado ao internamento da outra num hospital no município do Quimbele, província do Uíge.

O curandeiro tradicional, de 56 anos, foi detido esta semana, acusado do crime de homicídio qualificado em razão dos meios com recurso a medicamentos tradicionais.

Ao Novo Jornal, o porta-voz da Polícia Nacional de Angola na província do Uíge disse que o episódio ocorreu no último domingo, na Vila do Quimbele, quando as vítimas, mãe e filha, de 42 e 70 anos, se dirigiram à residência do curandeiro por causa das enfermidades de que sofriam.

"Em função dos sintomas que ambas apresentavam, o suposto curandeiro preparou uma variedade de raízes, colocou-as de molho e deu-lhes o líquido para elas ingerirem", explicou o oficial.

Horas depois de terem consumido o líquido, as senhoras começaram a passar muito mal, situação que culminou com a morte da cidadã de 70 anos, acrescentou o porta-voz da PNA no Uíge.

"A filha, de 42 anos, foi rapidamente socorrida para o Hospital Municipal local, onde se encontra sob cuidados médicos intensivos", garantiu.

O acusado já foi presente ao Ministério público para responsabilização criminal.