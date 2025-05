Um grupo de três efectivos da Polícia Nacional (PN) proveniente de Luanda, foi detido na província do Bengo, acusado de realizar diversos assaltos à mão armada na Centralidade do Capari, província do Bengo.

Em declarações ao Novo Jornal, o porta-voz do comando provincial do Bengo da Polícia Nacional, Paulo Miranda de Sousa, disse que "nesta acção foi ainda detido um motorista, que circulava com eles num Hiace".

A quadrilha foi detida num trabalho de patrulhamento que a polícia estava a realizar no Capari e no desvio da barra do Dande, depois de os moradores denunciarem os inúmeros assaltos que estavam a sofrer nos últimos meses, praticados por elementos estranhos.

Os homens, a bordo de um "quadradinho", explica a PN, "foram interpelados na via pública quando saíam do Capari com dois seguranças (vítimas) de uma fábrica de whisky e se dirigiam para um outro estabelecimento onde se encontravam as mercadorias".

Os oficiais da polícia fizeram uma vistoria ao carro e depararam-se com três homens fardados com roupas da polícia e munidos de armas de fogo, e dois seguranças amedrontados nos bancos de trás.

Desconfiados, os efectivos da polícia em serviço levaram todos os ocupantes da viatura para a esquadra local, onde foram descobertas as acções criminais do gangue.

Diante desta situação, o motorista e os polícias, que ostentam as patentes de 3ª subchefe e agentes de 3ª classe, vão ficar detidos enquanto o processo decorre, concluiu o porta-voz da PN-Bengo.