Detidos um administrador, um director e um chefe da AGT no âmbito do caso 7.000 milhões kz do reembolso do IVA

O administrador para as direcções do IVA, planeamento estratégico e tecnologias de informação, o director de cadastro e arrecadação e o chefe de departamento do reembolso do IVA foram esta quinta-feira, 30, detidos na sequência da investigação no âmbito do processo-crime do mediático caso dos 7.000 milhões de kwanzas desviados da Administração Geral Tributária.