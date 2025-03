Com intuito de reeducar e reintegrar os jovens, retirando-os da delinquência através das Artes Marciais, Armando Carlos Diogo criou o projecto "Crime Zero", integrado no Clube de Artes Marciais "DBC Evolução", em Dezembro de 2010, oferecendo novas oportunidades aos jovens imersos no mundo crime.

"Mestre Scott", como é conhecido enquanto praticante de Artes Marciais Mistas (MMA), encontrou no ensino do desporto uma forma de contribuir para a diminuição do nível de criminalidade nos bairros, com a criação do Centro de Alto Rendimento DBC Evolução, destacando o município do Cazenga, onde iniciou o projecto há 15 anos.

O também presidente da Federação Angolana de Artes Marciais Mistas (FAMMA), Armando Diogo, quando assumiu o cadeirão máximo da modalidade no País, decidiu levar o projecto para fazer parte das iniciativas sociais que a instituição desenvolve em prol da massificação do desporto de lutas.

Desde a criação, o projecto já acolheu mais de 13 mil adolescentes e jovens, integrando-os no desporto através da prática de artes marciais, e assim promovendo a sua reinserção social.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao