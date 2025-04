A Agência Nacional de Acção contra as Minas declarou que existem ainda no País 975 campos de minas que precisam de ser limpos e que há, em áreas próximas do Caminho-de-Ferro de Benguela, 192 campos minados, embora a linha férrea tenha sido completamente desminada para poder ser reabilitada.

Segundo o director da Agência Nacional de Acção contra as Minas, Leonardo Sapalo, citado pela agência Reuters, Angola precisa de 240 milhões USD para limpar cerca de mil campos de minas, "herança" dos 27 anos de guerra civil, que terminou em 2002.

A Reuters escreve que existem 192 campos minados em áreas próximas do Caminho-de-Ferro de Benguela, "uma componente crítica do Corredor do Lobito".

"A linha férrea foi completamente desminada para poder ser reabilitada. O comboio circula naturalmente, mas há zonas específicas que ainda não foram completamente desminadas. O trabalho não está parado, mas precisamos de o dinamizar", afirmou Sapalo, citado pela agência de notícias agência britânica.

De acordo com a HALO Trust, o processo de desminagem ao longo do Corredor do Lobito já removeu 43.142 minas anti-pessoal, 2.460 minas anti-tanque e 235.050 explosivos não detonados.