O Presidente da República, João Lourenço, vai condecorar, a 4 de Abril, 247 personalidades no âmbito do 50° aniversário da Independência Nacional, entre elas o antigo presidente da UNITA Isaías Samakuva e as três primeiras-damas desde 1975 até à data. Entre os agraciados mais velhos está Jorge Valentim, antigo dirigente da UNITA que depois aderiu ao MPLA. Tal como se esperava, pois o assunto levantou várias discussões na Assembleia Nacional, os nomes de Holden Roberto e Jonas Savimbi não constam nesta lista.

Foi na qualidade de presidente do MPLA que João Lourenço anunciou, esta segunda-feira, a outorga da medalha 50 anos da independência ao primeiro grupo de 247 condecorados, no dia 4 de Abril, Dia da Paz e Reconciliação Nacional.

No discurso de abertura da reunião do Comité Central, o também Presidente da República afirmou que "a pátria reconhece os feitos daqueles que, em circunstâncias difíceis e perigosas, sem esperar por qualquer tipo de vantagem imediata ou recompensa, levaram a cabo acções que contribuíram não só para o derrube do colonialismo, do regime do apartheid, mas também para a consolidação da independência e soberania nacional".

O presidente do MPLA e Chefe de Estado angolano quer "comemorar com alegria, júbilo e com os olhos virados para o desenvolvimento económico e social do país".

Uma celebração entre "os filhos da mesma pátria, Angola", depois de ultrapassada "definitivamente" a guerra prolongada "contra inimigos externos" e da "construção da paz e a reconciliação nacional.

"Independentemente da nossa filiação partidária, origem étnica, confissão religiosa ou social, todas as angolanas e angolanos são chamados a reflectir sobre o nosso destino comum, sobre a Angola que queremos para as gerações vindouras", afirmou o líder do MPLA.

Em comunicado de imprensa tornado público na sexta-feira, a Presidência da República informou que "por razões de facilidade de organização, as condecorações serão conferidas por grupos, devendo ter lugar ao longo do ano".

‎"Para a primeira cerimónia, a ter lugar nos próximos dias, foram condecorados 247 cidadãos, sendo 99 na Classe Independência e 148 na Classe Paz e Desenvolvimento", lê-se no comunicado.

Lsta das personalidades a serem condecoradas na próxima sexta-feira, 4 de Abril:

a) Classe Independência

1. Adão Neves Bendinha "Neves Bendinha" (a título póstumo)

2. Agostinho André Mendes de Carvalho "Uanhenga Xitu" (a título póstumo)

3. Aires de Almeida Santos (a título póstumo)

4. Alberto Teta Lando (a título póstumo)

5. Albina Faria de Assis Pereira Africano

6. Alda Ferreira Pires Barreto de Lara Albuquerque "Alda Lara" (a título póstumo)

7. Alexandre Cardeal do Nascimento (a título póstumo)

8. Alexandre Duarte Rodrigues "Kito"

9. Almerindo Jaka Jamba (a título póstumo)

10. Ambrósio Lukoki (a título póstumo)

11. Américo Alberto de Barros de Assis Boavida "Américo Boavida" (a título póstumo)

12. António dos Santos França "Ndalu"

13. António Jacinto do Amaral Martins "António Jacinto" (a título póstumo)

14. António José Condessa de Carvalho "Toka"

15. António Sebastião Vicente "Santocas"

16. António Urbano de Castro "Urbano de Castro" (a título póstumo)

17. Avelino Henrique Saydi Vieira Dias Rodrigues Mingas "Saydi Mingas" (a título póstumo)

18. Benjamim Manuel da Silva

19. Carlos Alberto da Rocha Oliveira "Dilolwa" (a título póstumo)

20. Carlos Aniceto Vieira Dias "Liceu Vieira Dias" (a título póstumo)

21. Casimiro Sérgio Franco (a título póstumo)

22. Celestino Bernardo "Tchizainga" (a título póstumo)

23. David António Moisés "Ndozi" (a título póstumo)

24. David Manuel Mendonça de Oliveira Bernardino "David Bernardino" (a título póstumo)

25. David Jonatão Chingunji "Samwimbila" (a título póstumo)

26. Deolinda Rodrigues Francisco de Almeida "Deolinda Rodrigues" (a título póstumo)

27. Desidério da Graça Veríssimo da Costa

28. Diógenes António de Assis Boavida "Diógenes Boavida" (a título póstumo)

29. Dombele Mbala Bernardo

30. Elias José Francisco "Elias Diá Kimuezo"

31. Emílio Júlio Miguel de Carvalho "Bispo Emílio de Carvalho"

32. Engrácia Francisco Adão "Engrácia Cabenha"

33. Engrácia Gaspar dos Santos "Engrácia dos Santos" (a título póstumo)

34. Ernesto Joaquim Mulato

35. Eugénio Veríssimo da Costa "Nzagi" (a título póstumo)

36. Evaristo Domingos "Kimba" (a título póstumo)

37. Francisco Imperial Santana (a título póstumo)

38. Francisco Magalhães Paiva "Nvunda"

39. Gonzaga Guimarães Júnior "Mirol"

40. Henrique Alberto Quádrios Teles Carreira "Iko Carreira" (a título póstumo)

41. Hermínio Joaquim Escórcio (a título póstumo)

42. Ilídio Tomé Alves Machado (a título póstumo)

43. Irene Cohen de Brito Teixeira "Irene Cohen" (a título póstumo)

44. Isabel Salomé Benedito de Palma "Belita Palma" (a título póstumo)

45. Isaías Henrique Gola Samakuva

46. Jacob João Caetano "Monstro Imortal" (a título póstumo)

47. Jerónimo Elavoco Wanga (a título póstumo)

48. João Luís Neto "Xiyetu" (a título póstumo)

49. Joaquim António Dinis "Brinca na Areia"

50. Joaquim da Rocha Pinto de Andrade (a título póstumo)

51. Johnny Eduardo Pinnock (a título póstumo)

52. Jorge Barros Tchimpuati (a título póstumo)

53. Jorge Alicerces Valentim

54. José Carlos Lamartine Salvador dos Santos Costa "Carlos Lamartine"

55. José Diogo Ventura

56. José Domingos Francisco Tuta "Ouro de Angola"

57. José Mendes de Carvalho "Hoji Ya Henda" (a título póstumo)

58. José Samuel Chiwale

59. José Vítor de Carvalho (a título póstumo)

60. Julião Mateus Paulo "Dino Matrosse"

61. Kundi Paihama (a título póstumo)

62. Lucas Bengui Ngonda

63. Lucrécia Paim (a título póstumo)

64. Luís Pereira Faceira

65. Luzia Pereira de Sousa Inglês Van-Dúnem "Inga"

66. Manuel Joaquim Mendes das Neves "Cónego Manuel das Neves" (a título póstumo)

67. Manuel Pedro Azancot de Menezes (a título póstumo)

68. Manuel Pedro Pacavira (a título póstumo)

69. Manuel Pereira dos Santos Van-Dúnem (a título póstumo)

70. Manuel Quarta Punza (a título póstumo)

71. Manuel Rui Alves Monteiro "Manuel Rui"

72. Maria de Lourdes Pereira dos Santos Van-Dúnem "Lourdes Van-Dúnem" (a título póstumo)

73. Maria do Carmo Medina (a título póstumo)

74. Maria Eugénia da Silva Neto

75. Maria Mambo Café (a título póstumo)

76. Maria Ruth da Silva Neto

77. Mário Afonso de Almeida "Kassessa"

78. Mário Coelho Pinto de Andrade (a título póstumo)

79. Mateus Jorge António "Mateus Pelé do Zangado" (a título póstumo)

80. Mbeto Monteiro Traça

81. Nelito Soares (a título póstumo)

82. Ngola Kabangu

83. Noé da Silva Saúde (a título póstumo)

84. Paiva Domingos da Silva (a título póstumo)

85. Pascoal Luvualu (a título póstumo)

86. Paulo Teixeira Jorge (a título póstumo)

87. Pedro Maria Tonha "Pedalé" (a título póstumo)

88. Pedro Mutindi

89. Rodeth Teresa Makina Gil dos Santos "Rodeth Gil"

90. Rodrigues João Lopes "Ludy Kissassunda" (a título póstumo)

91. Ruy Alberto Vieira Dias Rodrigues Mingas "Ruy Mingas" (a título póstumo)

92. Samuel Piedoso Chingunji (a título póstumo)

93. Santana André Pitra "Petroff"

94. Simão Gonçalves Toko (a título póstumo)

95. Teresa Afonso Gomes "Teresa Afonso" (a título póstumo)

96. Teresa de Jesus Cohen dos Santos "Teresa Cohen"

97. Tonta Afonso de Castro (a título póstumo)

98. Venâncio da Silva de Moura (a título póstumo)

99. Viriato Francisco Clemente da Cruz "Viriato da Cruz" (a título póstumo)

b) - Classe Paz e Desenvolvimento

1. Abertina Júlia Nahosse Henrique Hamukwaya

2. Abreu Muengo Ukwachitembo "Kamorteiro" (a título póstumo)

3. Adelino dos Santos Caracol

4. Adérito Areias

5. Adriano Makevela Mackenzie

6. África Cambala (a título póstumo)

7. Alberto da Silva "Pepino" (a título póstumo)

8. Alberto Dumba "Muene Muatxissengue Watembo" (a título póstumo)

9. Alexandre Sebastião André

10. Alfredo Muquê

11. Alioune Blondin Beye (a título póstumo)

12. Ana Afonso Dias Lourenço

13. Ana Clara Guerra Marques

14. Ana Paula Cristóvão Lemos dos Santos

15. Anabela Caiovo Gunga

16. Anália Maria Caldeira de Victória Pereira Simeão (a título póstumo)

17. Anastácio Ruben Sicato

18. André Milton Kilandumoko (a título póstumo)

19. Ângela Cangoa (a título póstumo)

20. Antero Alberto Ervedosa de Abreu "Antero de Abreu" (a título póstumo)

21. António Alberto Neto

22. António Bento Bembe

23. António Carlos Pinto Caetano de Sousa

24. António da Silva Jorge

25. António Henriques da Silva (ex Ministro do Plano - a título póstumo)

26. António Paulo Kassoma

27. António Tomás Ana "Etona"

28. Arlindo Chenda Pena "Ben-Ben" (a título póstumo)

29. Armando da Cruz Neto

30. Armindo Fernando do Espírito Santo Vieira

31. Armindo Moreira

32. Augusto Chipesse

33. Augusto Kachitiopololo "Rei Ekuikui IV" (a título póstumo)

34. Augusto Pedro Makuta Nkondo

35. Augusto Teixeira de Matos

36. Aurélio Cardoso (a título póstumo)

37. Bengui Pedro João (a título póstumo)

38. Bernarda Gonçalves Martins

39. Bernardo Jorge Martins Correia "Bangão" (a título póstumo)

40. Buba Nvula Dala Mana "Rei Cabombo - Rei Ngola Kiluanje Kya Samba" (a título póstumo)

41. Cândida Celeste da Silva

42. Carlos Alberto Mac-Mahon de Victória Pereira (a título póstumo)

43. Catarina Veríssimo da Costa "Mamã Kuiba"

44. Cristiano Augusto André

45. Daniel Ndunguidi Gonçalves

46. David Dinis Major Daniel Hach

47. Demóstenes Amões Chilingutila (a título póstumo)

48. Deolinda Dorcas Teca

49. Diogo Jorge de Jesus (a título póstumo)

50. Dionísio Patrocínio Nogueira da Rocha "Dionísio Rocha"

51. Domingos Culolo

52. Domingos Máquina

53. Domingos Mutaleno

54. Domingos Prado Paim "Prado Paim"

55. Eduardo Jonatão Chingunji "Dinho Chingunji"

56. Eduardo Kuangana

57. Efigénia Barroso Mangueira Van-Dúnem

58. Eliseu Simeão (a título póstumo)

59. Evalina Kandjimi

60. Fernando Amândio Mateus "Nando"

61. Fernando Chongolola (a título póstumo)

62. Fernando Faustino Muteka

63. Fernando Heitor

64. Fernando Manuel de Oliveira

65. Fernando Pacheco

66. Fernando Torres Vaz da Conceição "Mussolo"

67. Filipa Nimba Henriques

68. Florbela Catarina Malaquias "Bela Malaquias"

69. Francisco José Ramos da Cruz

70. Francisco Simons (a título póstumo)

71. Francisco Sozinho Chiuissa

72. Gilberto Buta Lutukuta (a título póstumo)

73. Honorato Landu (a título póstumo)

74. Honório Van-Dúnem

75. Ismael Mateus Sebastião (a título póstumo)

76. Jaime Vitorino Azulay

77. Jean Jacques Nzadi da Conceição

78. João Arnaldo Saraiva de Carvalho "Tetembwa" (a título póstumo)

79. João Baptista Ngandagina

80. João Felizardo (a título póstumo)

81. João Filipe Martins (a título póstumo)

82. João Henriques Garcia "Cabelo Branco" (a título póstumo)

83. João Macedo (a título póstumo)

84. João Moreira Pinto Saraiva

85. João Romeu (a título póstumo)

86. João Serôdio de Almeida (a título póstumo)

87. Joaquim António Carlos dos Reis Júnior

88. Joaquim António Lopes "Farrusco"

89. Joaquim Mande

90. José Amaro Tati

91. José Aníbal Lopes Rocha

92. José Armando Sayovo

93. José Carlos Gomes (a título póstumo)

94. José Domingos Baptista Cordeiro "Ngueto" (a título póstumo)

95. José Eduardo do Carmo Nelumba (a título póstumo)

96. José Luís Guerra Marques (a título póstumo)

97. José Manuel Feio Mena Abrantes

98. Julião António

99. Júlio Vipanda

100. Justino Handanga (a título póstumo)

101. Laurinda de Jesus Fernandes Hoygaard

102. Lázaro Manuel Dias (a título póstumo)

103. Lúcia Maria Tomás

104. Luís dos Passos da Silva Cardoso "Luís dos Passos"

105. Lurdes Tchilombo "Nhakatolo Tchilombo" (a título póstumo)

106. Mankenda Ambroise

107. Manuel Dala

108. Manuel Resende de Oliveira (a título póstumo)

109. Manuel Savihemba

110. Manuel Timóteo (a título póstumo)

111. Manuel Viage

112. Maria Ângela Teixeira de Alva Sequeira Bragança "Ângela Bragança"

113. Maria de Assunção Vahekeni do Rosário (a título póstumo)

114. Maria do Carmo Nacimento

115. Maria Gabriela Cardoso da Silva Antunes "Gabriela Antunes" (a título póstumo)

116. Maria Luísa Fançony

117. Maria Olga Chaves (a título póstumo)

118. Maria Terezinha da Silva Lopes (a título póstumo)

119. Mário de Alcântara Monteiro (a título póstumo)

120. Mário Nelson Maximino

121. Mário Satipamba

122. Melquíades Abel de Kerlan

123. Mfulupinga Landu Víctor (a título póstumo)

124. Miraldina Olga Marcos Jamba

125. Nádia Vanda Sousa Eloy Cruz

126. Onofre Martins dos Santos

127. Palmira Leitão de Almeida Barbosa

128. Paulo de Sousa Alves dos Santos

129. Paulo Fernando Matos

130. Paulo Tjipilica

131. Paulo Uime (a título póstumo)

132. Pedro Barreiro "Afamado" (a título póstumo)

133. Rafael Moracen Limonta "General Moracen" (a título póstumo)

134. Raul Manuel Danda (a título póstumo)

135. Raul Neto Fernandes (a título póstumo)

136. Rosa Ermelinda Roque dos Santos "Rosa Roque"

137. Rui Constantino da Cruz Ferreira

138. Rui Manuel dos Santos

139. Ruy Duarte de Carvalho (a título póstumo)

140. Sebastião Bastos Lavrador

141. Simione Mucune (a título póstumo)

142. Suzanete Nunes da Costa

143. Tchicua Njamba

144. Valentim Amões (a título póstumo)

145. Victorino Eugénio da Silva Cunha "Victorino Cunha"

146. Virgílio Ferreira de Fontes Pereira

147. Victorino Ferreira Nicolau

148. Vungo Garcia Salva (a título póstumo)