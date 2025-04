"A nossa reputação enquanto gestores públicos está em causa", diz Vera Daves, avisando que recuperação da confiança do público "não se impõe por decreto"

Com as ondas de choque do escândalo na Administração Geral Tributária (AGT) ainda visíveis, já depois das exonerações e detenções, a ministra das Finanças aproveitou o Conselho Consultivo do MINFIN para pedir ética e rigor na gestão dos recursos públicos. Numa alusão aos "últimos acontecimentos", adverte que não se deve fingir que nada aconteceu.