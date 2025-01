Semanário Novo Jornal

Federação Angolana de Futebol no "topo" da verba do OGE/2025

Com a entrada em exercício do Orçamento Geral do Estado, a Federação Angolana de Futebol (FAF) recebeu do Estado 1.5 mil milhões de kwanzas para gestão da modalidade para os próximos quatro anos, mais do que o dobro do ciclo olímpico anterior. O ténis de mesa e equestre são os que menos vão receber.