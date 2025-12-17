Está anulado o concurso público de admissão aos tribunais da jurisdição comum e tribunais de comarca em todo o território, que disponibilizava 500 vagas, por terem sido detectadas irregularidades durante o processo de selecção dos candidatos, apurou o Novo Jornal.

As listas definitivas dos candidatos admitidos ao concurso estava para ser divulgada no mês passado, mas foi suspensa a pedido do Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ), que decidiu reapreciar o processo em reunião extraordinária esta quarta-feira,17, tendo sido deliberada a anulação do concurso.

Mais de 20 mil pessoas concorreram às 500 vagas (50 para escrivão de direito de 3ª classe, 200 para ajudante de escrivão de 3ª classe e 250 para oficial de diligência).

Em sessão ordinária realizada esta quarta-feira, o plenário do CSMJ apreciou a informação do concurso público de ingresso de funcionários judiciais nos tribunais da jurisdição comum, em virtude da recomendação saída da 7ª sessão extraordinária, e deliberou anular o concurso, por irregularidades.

Na sequência, promoveu a abertura de um novo concurso por prova escrita, com um júri constituído por outras personalidades distintas das do anterior concurso.

Vale lembrar que o Conselho Superior da Magistratura Judicial tornou pública a lista provisória de candidaturas ao concurso público de ingresso externo, agora anulado, para os tribunais de jurisdição comum de 1º instância no passado mês de Setembro.