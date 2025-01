A Polícia Nacional deteve um jovem que está a ser acusado de esfaquear até à morte um homem, por este se ter recusado a dar-lhe 100 kwanzas quando o interpelou na via pública, no município do Seles, província do Kwanza-Sul.

De acordo com o chefe de departamento de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial do Kwanza-Sul da Polícia Nacional, Tomás Filipe António, o homicídio aconteceu no bairro Guendela, quando a vítima circulava sozinha no período da noite.

"O homem foi interpelado pelo acusado, que lhe pediu 100 kwanzas, mas a vítima recusou o pedido e o homicida, insatisfeito com a resposta, fez recurso a uma faca de cozinha que carregava consigo e desferiu-lhe um golpe na região tórax, e meteu-se em fuga", conta Tomás Filipe, acrescentando que minutos depois a população se apercebeu do homem que estava ferido e tentou socorrê-lo para o hospital local, mas este não resistiu ao ferimento e perdeu a vida.

Horas depois, mediante uma participação efectuada pela população à polícia, o homem foi localizado pelos agentes do Comando Municipal do Seles. Este será encaminhado para o juiz de garantias.