Depois de o ministro Manuel Homem ter assegurado, em Dezembro de 2025, no Moxico, que está a trabalhar com o Ministério das Finanças para definir as condições do recrutamento na Polícia Nacional, várias informações deturpadas começaram a proliferar, o que levou a direcção do Ministério do Interior (MININT) a lançar um alerta sobre aas várias tentativas de burla relacionadas com o concurso público que ainda nem sequer começou.

"Este departamento ministerial reconhece o interesse dos cidadãos em servir a Nação nos termos da lei. Entretanto, informa que, neste momento, não está aberto qualquer concurso público ou processo de recrutamento", lê-se no comunicado.

O MININT explica que está a acompanhar com preocupação, através das redes sociais, a proliferação de informações imprecisas e susceptíveis de induzir as pessoas em erro, e, por esta razão, apela ao máximo cuidado por parte da população.

A direcção do ministério apela ainda aos cidadãos que denunciem e não se deixem enganar por informações falsas nem proposta de facilitação, ressaltando que "toda a informação sobre a abertura de processos de ingresso no MININT será comunicada nos canais oficiais".