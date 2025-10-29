A Polícia de Trânsito, através da Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária (DTSER), tornou público, esta semana, que os valores das multas aplicados aos condutores variam entre os 2.640 e os 528 mil kwanzas, dependendo do grau de gravidade das infracções.

O Código de Estrada considera como infracções graves e muito graves os excessos de velocidade, a condução sob efeito de álcool e a falta de seguro obrigatório.

Estas infracções representam uma multa que pode chegar ao valor máximo legal, ou seja, de 528 mil kz.

Segundo a DTSER, o valor concreto da multa a ser aplicada a cada infração rodoviária é determinado com base na sua gravidade.

As infracções consideradas leves serão sancionadas com valor próximo do mínimo, perto de 2.640 kz.

A Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária assegura que, para além das multas, há ainda a responsabilização do condutor, que passa pela inibição da condução.

Entretanto, ao Novo Jornal, vários condutores queixam-se de excesso da autuação por parte dos agentes reguladores de trânsito e do pouco tempo dado para o pagamento da multa, pedindo o alargamento do prazo para o pagamento da coima.

Segundo a Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária, a multa mínima de 30 UCF, corresponde a 2.640 kz.

Já a multa de 6.000 UCF é correspondente ao valor máximo legal de 528 mil kwanzas.

Conforme os automobilistas, é muito complicado e difícil em apenas duas semanas pagar o valor da multa.

A Polícia de Trânsito multou, de 20 Julho a 20 de Outubro, em todo o País, um total de 3.287 condutores por cometerem infracções graves e muito graves ao Código de Estada.

Estes infractores vão ser submetidos, nos próximos dias, a novos exames de condução para reaverem a carta de condução, tal como noticiou esta terça-feira,28, o Novo Jornal.

A Polícia de Trânsito assegura que este número pode crescer porque todos os dias estão a ser aplicadas multas contra os condutores infractores.

O superintendente João de Sousa, chefe do departamento de transgressões, acidentes e peritagem da DTSER, reforçou que as medidas policiais visam disciplinar os condutores e reduzir o actual quadro da sinistralidade rodoviária em Angola.