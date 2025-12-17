Esta quarta-feira, 2.719 novos efectivos terminaram, em Luanda, na Escola Prática de Polícia (EPP), vulgo Capolo 1, o curso básico de Polícia/2025, e vão reforçar o número de agentes da Polícia Nacional (PN) em diversos órgãos, apurou o Novo Jornal.

Dos 2.719 novos agentes da Polícia Nacional que concluíram a formação com duração de mais seis meses, 1.606 são do sexo feminino.

O comandante geral da PN, Francisco Ribas, presidiu ao acto de encerramento do 21º curso básico de Polícia/2025, na escola de Polícia, Capolo 1, em Luanda.

Na sua intervenção, Francisco Ribas da Silva, enalteceu a bravura e a entrega das novas agentes durante a formação, onde adquiriram conhecimentos que lhes permitirão desempenhar as suas missões de agentes da autoridade.

Francisco Ribas da Silva apelou aos 2.719 efectivos que sejam "excelentes polícias" e façam carreira policial.

O Novo Jornal soube que estes novos agentes da PN são provenientes, maioritariamente, das Forças Armadas Angolanas (FAA), que foram transferidos para a PN no processo de transição.

Na semana passada, nas províncias do Uíge e do Bié, a PN também encerrou um curso básico de Polícia, com agentes igualmente provenientes das FAA, licenciados ao processo de transição para a PN.

A Polícia Nacional assegura precisar de mais efectivos para a manutenção da ordem pública, combater a criminalidade e manter o controlo das fronteiras territorial.

Nos mês passado, o ministro do Interior, Manuel Homem, assegurou, na província do Moxico, que o MININT está a trabalhar com o Ministério das Finanças (MINFIN) para definir as condições do recrutamento na Polícia Nacional, que necessita de aumentar o seu número de efectivos.

Ainda no mês passado, durante o conselho superior da PN, órgão de apoio consultivo do comandante geral, Francisco Ribas assegurou a PN irá aumentar, no próximo ano, o seu número de efectivos, em todas as áreas, para garantir uma actuação eficiente da polícia.

Actualmente, a Polícia Nacional tem no seu quadro de pessoal mais de 100 mil efectivos, um número ainda insuficiente, segundo o Governo.

O Presidente da República, João Lourenço, disse, durante o seu discurso sobre o Estado da Nação, no mês de Outubro, que a PN precisa de novos efectivos.