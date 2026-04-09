O Serviço de Investigação Crimina (SIC) deteve sete dos seus efectivos, afectos às direcções provinciais do Icolo e Bengo, Luanda, Cubango e Huambo, acusados de ameaças, uso indevido de arma de fogo, agressão física, apropriação de bens alheios, desobediência, resistência contra funcionários, extorsão e roubo.

As detenções ocorreram nos dias 02, 06 e 07 deste mês, em cumprimento de mandatos emitidos pelo Ministério Público, no âmbito da estratégia de limpeza interna do órgão, conta o director geral do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC, Manuel Halaiwa.

No Huambo foram detidos dois agentes de investigação criminal de 3ª classe, acusados do roubo de um milhão de kwanzas, ocorrido na residência de um cidadão, quando cumpriam uma diligência.

Em Luanda foram detidos igualmente dois agentes de 3ª classe, colocados no gabinete de intercâmbio e cooperação, que foram apanhados na Ilha do Cabo a espancar brutalmente um homem.

No Cubango foi preso um intendente de investigação criminal, de 48 anos, por usar uma arma de fogo do tipo pistola, para ameaçar um cidadão, na via pública, depois de se desentenderem durante um convívio.

Numa outra acção policial, o SIC deteve, no município do Calumbo, provincia do Icolo e Bengo, dois agentes de Investigação criminal de 3ª classe, de 27 e 36 anos, por extorsão, sendo que um recebeu 30 mil kwanzas e outro 150 mil kz, para libertar alguns detidos.

Diante destas acusações, concluiu Manuel Halaiwa, os homens serão presentes ao Ministério Público e foram abertos processos disciplinares para serem responsabilizados criminalmente.