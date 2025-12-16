O comando provincial do Zaire da Polícia Nacional apreendeu, num dos armazéns da Administração Geral Tributária, 30 motorizadas desmontadas, que estavam prontas a ser transportadas clandestinamente para a República Democrática do Congo, para fins comerciais.

Durante a operação realizada na zona fronteiriça de Luvo foram ainda apreendidos diversos produtos alimentares que seriam igualmente comercializados na RDC.

As motorizadas, conta a polícia, estavam dissimuladas em várias caixas, como se fossem apenas simples acessórios, e prestes a ser levadas por um homem, num camião com matrícula estrangeira.

Em declarações ao Novo Jornal, o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa da PN-Zaire, Luís Bernardo, afirmou que a operação foi realizada pelos agentes da esquadra Fiscal Aduaneira do Luvo, no último fim-de-semana.

Quanto ao homem que foi apanhado com os artigos, não foi detido, porém foi-lhe aplicada uma multa, por contrabando de mercadorias não declaradas à Administração Geral Tributária.