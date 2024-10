Música: Festival Caixa Fado junta em Luanda alguns dos melhores artistas portugueses e angolanos

Na próxima sexta-feira, 04, tem lugar em Luanda, no palco do Centro de Conferências de Belas (CCB) a 7ª edição do "Festival Caixa Fado, onde vão estar alguns dos nomes mais sonantes da música angolana e do fado português.